Скоростную «Комету» запустят между Сочи и Сухумом с 15 мая. Об этом сообщили в министерстве транспорта России.
Время в пути составит 2,5 часа. Скоростное судно будет ходить по маршруту Сочи — Сухум — Сочи два раза в неделю. Рейсы запланированы по вторникам и пятницам.
Из Сочи «Комета» будет отправляться в 9:00, а из Сухума — в 16:00. Стоимость билета составит от 2300 до 2800 рублей. Для покупки и посадки на борт потребуются оригиналы документов, удостоверяющих личность.
«На международный рейс лучше приезжать за час до отправления», — сказали в минтрансе РФ.