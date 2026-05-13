Сразу шесть зданий в Минске соединят галереями

«Минскстрой» рассказал, какие шесть зданий в Минске соединят галереями. Речь идет о социальном пансионате «Солнечный» для детей с особенностями развития.
Будущий пансионат по адресу улица Выготского, 16 будет состоять из шести зданий. Все они строятся 35-м трестом (генподрядчик — СУ-201). К концу мая предполагается завершение монолитных работ по каркасам всех объектов. Именно их и соединят галереями в один комплекс.
Строители рассказали, что в блоках с будущими бассейном и спортзалом готовы наружные стены, идет устройство стропильной системы, мягкой кровли.
«В подвальных помещениях ведутся сантехмонтажные работы и утепление. На территории прокладываются сети глубокого заложения — подводятся магистральные трубопроводы отопления и водопровода», — отмечают в сообщении «Минскстрой».
Также в мае 2026-го начнется бетонирование фундаментов для установки ограждения, будут продолжены кладочные работы.
«Новый корпус пансионата двухэтажный, но протяженный (площадь — более 6,6 тыс. кв. м), из шести блоков, рассчитан на 120 мест», — сказали на предприятии.
