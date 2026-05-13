Сигареты и кальяны у спортивной школы: на Багратиона магазин «Бутыль» через суд лишили никотинной полки

Алкомаркет торговал табаком даже после предостережения Роспотребнадзора.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде владельцу магазина «Бутыль» на улице Багратиона, 93−95, запретили торговать табаком, кальянами и содержащей никотин продукцией. Об этом пишут на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Магазин находится меньше чем в 100 метрах от школы по спортивным единоборствам имени братьев Белоглазовых. По закону рядом с такими учреждениями нельзя продавать сигареты, вейпы, кальяны и устройства для потребления никотина.

Сначала Роспотребнадзор предупредил ООО «Кормилов» и потребовал убрать товар с продажи. В управлении утверждают, что компания этого не сделала. После этого Роспотребнадзор обратился в Центральный районный суд. 12 мая требования ведомства полностью удовлетворили. Решение пока не вступило в законную силу.

В Калининграде сетевой магазин продавал сигареты, вейпы и кальяны по соседству со школой. По решению суда «Пятёрочке» на Борзова, 93А, запретили такую торговлю.

