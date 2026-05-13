Минздрав: хантавируса в Беларуси нет, но санэпидконтроль на границе усилен

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Белорусские врачи контролируют ситуацию, связанную со вспышкой хантавирусной инфекции, которая произошла на круизном лайнере MV Hondius, сообщили в Минздраве Беларуси.
Ранее стало известно, что на судне, которое следовало из Аргентины в Кабо-Верде, была зафиксирована вспышка инфекционного заболевания, из-за которого три человека умерли, еще один был госпитализирован в реанимационное отделение больницы в Южной Африке. Симптомы заболевания обнаружены еще у нескольких человек. Всего на лайнере находилось порядка 150 человек, включая членов экипажа.
В Минздраве отметили, что вирус Andes virus — специфический представитель семейства хантавирусов — который стал причиной инфекционного заболевания на судне, не встречается на территории Европы и Азии. Он циркулирует в Южной, Центральной и Северной Америке.
Основным переносчиком инфекции является длиннохвостый рисовый хомячок, который обитает в Аргентине и Чили. В Минздраве пояснили, что заражение возможно при контакте с этим грызуном. При этом передача от человека к человеку возможна лишь при очень тесном и длительном контакте с заболевшим, добавили специалисты.
В связи с этим, риска распространения хантавируса на территории Беларуси нет, подчеркнули в министерстве.
«В связи с отсутствием ареала распространения переносчика Andes virus — длиннохвостого рисового хомячка — на территории Европы и Азии, в Республике Беларусь отсутствуют риски формирования потенциала для распространения инфекции», — говорится в сообщении.
Вместе с тем, чтобы не допустить случаев завозной инфекции в страну, в пунктах пропуска на границе Беларуси с сопредельными государствами усилен санитарно-карантинный контроль граждан, которые въезжают на территорию республики, добавили в Минздраве.
В настоящее время ВОЗ оценивает риск пандемии хантавирусной инфекции как низкий.