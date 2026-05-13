Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьницу из Правдинска, которая предложила знакомым наркотик, отправили в воспитательную колонию

Девочка проходила по статьям о склонении несовершеннолетних к потреблению наркотиков и о продаже запрещенных веществ.

Школьницу из Правдинска, которая предложила несовершеннолетним знакомым наркотик, отправили в воспитательную колонию на 5 лет и 4 месяца. О приговоре сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Фигурантке уголовных дел о склонении и продаже наркотиков 16 лет. «Травку» она предложила употребить трем знакомым в возрасте от 12 до 17 лет. Тут же она продала дозу. Инцидент случился 24 декабря 2025 года.

В результате действий школьницы один из детей госпитализирован. Вся троица была поставлена на учет врача-нарколога.