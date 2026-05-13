Госдума упростила порядок отстранения от управления авто в пьяном виде

На пленарном заседании Государственной Думы был принят законопроект, упрощающий процедуру освидетельствования водителей на алкогольное опьянение. Изменения, предложенные правительством, касаются статей 27.12 и 27.13 КоАП РФ, передаёт ТАСС.
В настоящее время при выявлении водителя, у которого есть признаки алкогольного опьянения, сотрудники полиции обязаны оформить несколько процессуальных документов: протоколы об отстранении от управления транспортным средством и направлении на медицинское освидетельствование, акт освидетельствования, а также протоколы об административном правонарушении и задержании транспортного средства.
Законопроект предлагает объединить некоторые из этих документов или сделать их частью других. Например, вместо составления отдельного протокола об отстранении водителя от управления автомобилем, можно будет сделать соответствующую отметку в акте освидетельствования или других протоколах. То же самое касается и задержания транспортного средства: запись об этом можно будет внести в протокол о правонарушении или определение о возбуждении дела.
Такие изменения должны сократить количество процессуальных документов, которые необходимо оформлять в подобных ситуациях. Это позволит сэкономить около 33,6 тысячи рабочих часов в год и уменьшить расходы на приобретение бланочной продукции.
