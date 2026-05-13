Белгородского вице-губернатора Зайнуллина уволили в связи с утратой доверия

Рустэма Зайнуллина уволили с поста вице-губернатора Белгородской области — министра имущественных и земельных отношений — 21 апреля. Решение было принято в соответствии с п. 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ, то есть в связи с «утратой доверия». Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе правительства региона.