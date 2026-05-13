ФК «Пари НН» продолжит сотрудничество с букмекерами. Вне зависимости от того, в какой лиге футбольный клуб начнёт следующий сезон, компания PARI останется его партнёром.
«Вне зависимости от результатов сезона PARI продолжит поддерживать клуб — текущий контракт это учитывает», — сообщили «Ставкам на Спортсе» в пресс-службе букмекеров.
Добавим, что перед заключительным туром ФК «Пари НН» сохраняет лишь небольшие теоретические шансы на стыковые матчи за право играть в РПЛ.