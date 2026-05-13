Нижегородцам показали новые фото Ледовой арены на Стрелке

Раздевалка для ХК «Торпедо» занимает более 150 квадратных метров. Благодаря отсутствию колонн все игроки находятся в зоне прямой видимости — такой интерьер соответствует стандартам мировых арен. Арена станет домом не только для профессионалов, но и для любителей, а также для воспитанников детской школы «Торпедо». Также на объекте предусмотрены комнаты для судей, групп поддержки и технического персонала. При необходимости эти помещения можно переоборудовать в гримёрные для артистов.