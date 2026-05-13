Не мутите воду! 16 мая в Ростовской области отмечается день реки Дон

От бычка-подкаменщика до сома и окуня — ихтиофауна поражает разнообразием!

Река Дон — не прос­то водная артерия Ростовской области, это целая вселенная для тысяч рыболовов. От бычка-подкаменщика до сома и окуня — ихтиофауна поражает разнообразием.

В преддверии Дня реки Дон, который отмечается в третью субботу мая, Rostov.aif.ru поговорил с опытными рыбаками, экспертами и учёными, чтобы понять, что происходит с рекой сейчас.

«Поймал — отпусти».

«Дон-батюшка — один из любимейших водоёмов», — рассказал редакции рыболов-спортсмен Станислав Антипов. «Главное правило: “поймал — отпусти”. Если мы хотим, чтобы Дон оставался рыбным, нужно пропагандировать культурную ловлю», — подчёркивает рыбак.

Легкодоступность акваторий губительно сказывается и на количестве рыбы, и на чистоте берегов.

«Рыболовные места свои никто не выдаёт — будет аншлаг», — признаёт Станислав.

Но есть и другая проблема — мусор. Станислав ездит рыбачить на внедорожнике, а когда возвращается домой, увозит с собой не только улов и снасти, но и ещё пять-семь мешков мусора.

«А если заехать глубже — в пойменный лес, вдоль береговой линии — там реальные свалки, десятки кубометров мусора! Пока каждый не начнёт с себя, ситуация не изменится», — сокрушается дончанин.

Екатерина Тарасенко, рыболов, знает об окуне всё.

«Окунь — стайная рыба. Любит песчаные отмели в разные периоды года. Нередко располагается под стенкой камыша и у обрывистого берега», — рассказывает она редакции.

Однажды Екатерине попалась особая рыба: самка окуня весом около одного кг, худая, с яркими красными плавниками.

Сфотографировала и отпустила — такая рыба должна жить", — рассказала Екатерина.

Вкусы меняются.

Ростовчанка Алла, управляющий магазином, где торгуют донской рыбой, рассказала редакции, что безусловный лидер у дончан — местный карась. В любом виде. За ним — тарань и плотва: традиционная сушёная расходится стабильно, особенно в тёплое время года. Донской лещ тоже в постоянном спросе, особенно вяленый и копчёный.

«Сома с Дона берут реже, но ценители знают — кусок донского сома на гриле — это отдельное удовольствие. Окунь и щука — скорее сезонный интерес, больше у тех, кто сам не рыбачит, но домашнюю уху из донской рыбы любит», — делится продавец.

Но вкусы меняются. Лет десять назад, говорит Алла, основной спрос был на воблу и тарань. Сейчас люди всё чаще просят филе — донского карася, сазана, щуки. Мол, не хотят чистить, а предпочитают уже всё готовое.

«Вырос спрос и на пиленгаса — раньше многие даже не знали эту рыбу, а теперь берут регулярно: костей мало, мясо нежное. Донской сазан — раньше шли мимо, а теперь спрашивают: есть ли с Цимлянского, с Дона? Донская рыба — это своё, родное. Привозную сёмгу и форель, конечно, берут, но когда нужен именно вкус Дона — карась, лещ, тарань, сом — заменителей нет», — резюмирует продавец.

Календарь запретов.

Владимир Макотченко — рыбак со стажем, он назубок знает все правила. И напоминает: до конца мая нельзя ловить тарань и плотву. Рыбец — с 15 апреля до 15 июня. Шамайку вывели из Красной книги, но документы пока не подготовлены, поэтому, пояснил редакции мужчина, ловить её пока не стоит.

«Круглогодичный запрет — на все виды семейства осетровых: белуга, осётр, севрюга, стерлядь. Штрафы очень большие. Также под запретом судак», — говорит Владимир.

Разрешённые к вылову виды в мае: щука, сом, лещ, карась, окунь, пиленгас, краснопёрка, густера, жерех, голавль, налим. А вот за нарушения — строгое наказание.

Так, надзорные органы при поддержке силовых ведомств, в том числе управления Росгвардии, ведут серьёзную борьбу с браконьерами. Только на днях задержали 56-летнего мужчину, у которого дома обнаружено 11 тонн рыбы (по предварительным оценкам, на 3,5 млн рублей). Теперь в ситуации разбираются следователи. Дон — это не прос­то водоём. Это память поколений, источник жизни, место силы для тысяч людей. И относиться к ней нужно бережно. Недаром ведь в 2023 году региональным правительством был учреждён праздник. И чтобы Дон оставался таким, нужна ответственность каждого.

«Очень загрязнённая».

Доктор географических наук, профессор кафедры геоэкологии и прикладной геохимии Института наук о Земле Южного федерального университета:

— Бассейн реки Дон располагается в пределах 15 субъектов РФ и оценивать качество воды в целом для бассейна сложно. Но в общем по бассейну качество речных вод характеризуется третьим классом — «загрязнённая» и «очень загрязнённая», а также четвёртым классом — «грязная» (притоки). Критическими показателями загрязнённости воды чаще всего являются соединения меди и азота нитритного, реже — соединения железа и марганца, азот аммонийный и органические вещества.

Источники загрязнения в нижнем течении реки Дон разнообразны: транзитный перенос загрязняющих веществ вниз по течению; впадение правобережных притоков — рек Тузлов и Северский Донец с территорий развития угольной промышленности, левобережные притоки — реки Сал и Маныч с высокой минерализацией воды; сброс недостаточно очищенных сточных вод промышленных предприятий и хозяйственно-бытовые стоки; смыв минеральных удобрений и органических веществ с сельскохозяйственных территорий (так называемое диффузное загрязнение, которое сложно контролировать); поступление пестицидов со сбросными водами оросительных систем; влияние маломерного флота, обусловливающее нефтяное загрязнение воды и донных отложений.

В нижнем течении, в пределах Ростовской области, Дон испытывает высокую антропогенную нагрузку из-за большой плотности населения и высокого водопотребления. При снижении водности ухудшаются условия судоходства, снижаются объёмы водопотребления, ухудшаются условия развития биоресурсов.

На фоне зарегулированного стока антропогенное воздействие приводит к заметным изменениям фитопланктонных сообществ и усилению эвтрофирования. Потом начинается бурное развитие сине-зелёных водорослей (так называемое «цветение». — Прим. ред.), а при их отмирании в воду поступают токсины, резко ухудшается качество воды и появляется неприятный запах.

