Депутаты Госдумы РФ приняли несколько законов о поддержке участников СВО и членов их семей

Государственная Дума Российской Федерации приняла несколько законов о поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем макс-канале.
Как отметил спикер регионального парламента, потеря земельного участка, принадлежащего бойцу СВО, теперь исключена. Права аренды или безвозмездного пользования землей для ведения личного подсобного хозяйства или ИЖС будут продлеваться автоматически весь срок службы и еще один год с момента демобилизации.
Родители участника СВО смогут помогать ему на отдыхе. Новый закон позволит одному из родителей брать ежегодный отпуск на работе одновременно с бойцом.
«Отпуск предоставят, если у бойца нет супруги (супруга), после ранения он стал инвалидом I или II группы, но продолжает нести службу», — отметил Люлин.
Участников СВО и их супруг освободят от обязательств по просроченным кредитам на сумму до 10 миллионов рублей. Новая мера затронет бойцов, заключивших контракт о прохождении службы с 1 мая 2026 года. Аналогичная норма уже вводилась в 2024 году.
Напомним, что Нижегородская область дополнительно направит 4,7 млрд рублей на поддержку участников СВО и членов их семей.