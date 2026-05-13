В Прикамье детям-сиротам планируют выдать более 320 квартир

Одной из главных тем совещания стало расселение аварийного жилья. По словам главы региона, в прошлом году благодаря федеральному и краевому финансированию удалось расселить более 106 тысяч квадратных метров ветхого жилья. В этом году планируется освободить еще почти 88 тысяч квадратных метров. Новые квартиры должны получить более 5,5 тысячи жителей.