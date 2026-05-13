В Казани пройдет международная агропромышленная сессия

Международная агропромышленная торгово-закупочная сессия для экспортно ориентированных компаний АПК России состоится с 14 по 15 мая в ходе XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум», который проводится в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Участниками станут 23 иностранных байера и дистрибьютора, а также 78 российских компаний из девяти регионов. Ключевые элементы сессии — приглашение и приезд иностранных покупателей, проведение индивидуальных отраслевых бизнес-встреч между российскими производителями продукции АПК и потенциальными зарубежными партнерами.
Формат позволит установить прямые деловые контакты, обсудить условия поставок и заключить предварительные соглашения, что будет способствовать диверсификации экспортных направлений и стимулированию вывода на новые рынки продукции с высокой добавленной стоимостью.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.