Семь попыток незаконного ввоза продуктов пресекли в нижегородском аэропорту

Изъято почти 15 килограммов молочной продукции и меда без документов.

Источник: Комсомольская правда

С 1 по 10 мая сотрудники Россельхознадзора пресекли семь попыток незаконного ввоза животноводческой продукции через аэропорт Нижнего Новгорода. Нарушения выявили при досмотре багажа и ручной клади пассажиров, прибывших из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате специалисты обнаружили семь партий запрещенной к ввозу продукции. Речь идет о молочных продуктах общим весом три килограмма и меде весом около 11,5 килограмма. Вся продукция была домашнего изготовления, без заводской упаковки, маркировки и ветеринарных сопроводительных документов, что противоречит единым ветеринарно-санитарным требованиям.

По всем фактам составили акты. Владельцы от возврата продукции в страну происхождения отказались, поэтому ее изъяли и уничтожили.

Всего за этот период в международном аэропорту проверили 34 авиарейса. Параллельно с досмотром багажа специалисты провели ветеринарный контроль трех домашних животных — кошек и собак, следовавших в Турцию, Сербию и Армению. Владельцам выдали необходимые документы в соответствии с требованиями стран назначения.

