Минздрав сделал важное заявление об особом контроле на хантавирус в Беларуси

Министерство здравоохранения сделало важное заявление об особом контроле на хантавирус в Беларуси.
Ранее «Комсомолка» писала, как часто фиксируют в Беларуси хантавирус, который поразил туристический лайнер MV Hondius из Аргентины в Кабо-Верде и уже привел к нескольким смертям. Минздрав заявил, что держит на контроле развитие ситуации, связанной с данной вспышкой, и напоминает, что хантавирусы передаются человеку от грызунов. Как правило, при вдыхании частиц зараженных выделений.
«Хантавирусная инфекция, может приводить к острой дыхательной недостаточности или поражению почек, в том числе с летальным исходом», — назвали опасные последствия заражения белорусские медики.
В Министерстве здравоохранения республики отметили:
«Среди пассажиров лайнера выявлены случаи хантавирусного кардио-пульмонального синдрома (ХПС), вызванного специфическим представителем семейства хантавирусов Andes virus, для которого характерна ограниченная передача от человека к человеку при очень тесном и длительном контакте с заболевшим».
Тем не менее Всемирная организация здравоохранения оценивает риск для населения планеты от этого события как низкий. К тому же названный вид хантавируса не встречается ни на территории Европы, ни в пространстве Азии. Его распространение — это Южная, Центральная и Северная Америка. Основным переносчиком Минздрав назвал длиннохвостого рисового хомячка — обитателя Аргентины и Чили. А коль данное животное не распространено на территории Европы, в Беларуси не видят риски «формирования потенциала для распространения инфекции».
«В целях недопущения завоза хантавируса Andes на территорию Республики Беларусь в пунктах пропуска на Государственной границе Республики Беларусь усилен санитарно-карантинный контроль прибывающих лиц», — сказали в Минздраве.
