Минздрав сделал важное заявление об особом контроле на хантавирус в Беларуси

Тем не менее Всемирная организация здравоохранения оценивает риск для населения планеты от этого события как низкий. К тому же названный вид хантавируса не встречается ни на территории Европы, ни в пространстве Азии. Его распространение — это Южная, Центральная и Северная Америка. Основным переносчиком Минздрав назвал длиннохвостого рисового хомячка — обитателя Аргентины и Чили. А коль данное животное не распространено на территории Европы, в Беларуси не видят риски «формирования потенциала для распространения инфекции».