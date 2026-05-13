В Калининграде председателя профсоюзной организации ждет суд за растрату

В Калининграде направлено в суд уголовное дело в отношении председателя профсоюзной организации. Женщину обвиняют в растрате. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, в 2020—2021 гг. обвиняемая незаконно приобрела за счет средств профсоюза дорогостоящие абонементы в спортивный клуб для своих знакомых работников УФПС Калининградской области и членов их семей.
При этом указанные лица не являлись членами профсоюза и не имели права на участие в мероприятиях за его счет. В результате таких действий общественной организации Профсоюз работников связи России причинен ущерб на сумму 390 тыс. рублей.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.