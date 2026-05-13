В Калининграде задержали семейную пару курьеров, похитивших у пенсионера 1,4 млн рублей

В Калининграде сотрудники отдела по борьбе с IT-преступлениями УМВД задержали 22-летнюю жительницу Новосибирска и её 19-летнего супруга. Супруги подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, семейная пара приехала в Калининград по указанию телефонных мошенников. Ранее 66-летнему калининградцу позвонили лжесотрудники портала госуслуг. Под угрозой уголовного преследования за якобы финансирование иностранного государства пенсионера убедили передать сбережения курьерам.
Забрав у потерпевшего 1,4 млн рублей наличными, супруги попытались улететь в Москву. Их задержали по горячим следам в аэропорту «Храброво». При досмотре у них изъяли 680 тыс. рублей, а также несколько новых планшетов и телефонов общей стоимостью около 500 тыс. рублей, приобретённых на похищенные деньги.
На время следствия фигуранты заключены под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается. Имена задержанных не раскрываются. Устанавливается личность организаторов схемы.