Департамент охраны сказал, за сколько минут милиция приедет в детский сад по сигналу «тревожной кнопки»

Замначальника Минского городского управления Департамента охраны Министерства внутренних дел — начальник отдела средств и систем охраны Павел Агеев сказал агентству «Минск-Новости», за сколько минут милиция приедет в детский сад по тревожной кнопке.
По словам правоохранителя, кнопки тревожной сигнализации установлены на вахте дошкольных учреждений. Воспользоваться ими могут в любое время дня в случае конфликтной ситуации или противоправных действий как воспитатели, так и родители.
«В течение пяти минут наряд группы задержания прибывает на сигнал тревоги», сказал Агеев.
Также он добавил, что у групп задержания многократно смоделированы и отработаны действия с учетом специфики детского сада.
