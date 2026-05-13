В Нижнем Новгороде выпустили транспортную карту в честь 130-летия театра драмы

На лицевой стороне карты — легендарная фотография театра, созданная Максимом Дмитриевым.

Источник: Нижегородская правда

Транспортную карту, посвящённую 130-летию открытия театра драмы, выпустили в Нижнем Новгороде. Как отметил на презентации директор «Ситикарда» Юрий Рябиков, она займёт достойное место в ряду юбилейных транспортных карт.

На лицевой стороне карты — знаменитая фотография театра, созданная легендарным фотографом Максимом Дмитриевым. Открытка с этой фотографией была одной из самых популярных в коллекции дореволюционных видов Нижнего Новгорода и стала одним из символов эпохи. Возможно, и карта с этим изображением станет коллекционным предметом для поклонников нижегородского театра.

«Мы — нижегородцы и нам интересна история возникновения одной из жемчужин архитектуры Нижнего Новгорода, — сказал Рябиков. — “Ситикард” также находится в одном из исторических зданий города — бывшем здании Ромодановского вокзала, и два года назад мы отмечали 120 лет нашего здания, а сегодня поздравляем театр с его замечательной датой и юбилеем XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, к открытию которой он и был построен».

Юрия Рябиков подчеркнул, что выставка дала огромный толчок в развитии Нижнего Новгорода, причём не только показала передовые технологии России, но и многое дала жителям — к ней был построен и театр, фуникулёр, пущен трамвай.

«Это было событие международного масштаба. Наша компания также стремится не отставать от международных тенденций, и на сегодня в Нижегородской области система оплаты наиболее передовая и в стране. Нижегородский метрополитен в 2017 году стал третьим метрополитеном мира, где на всех турникетах начали приниматься бесконтактные банковские карты. Первым был Лондон, потом Чикаго, а потом Нижний Новгород! В Москве все турникеты оборудовались таким оборудованием только в 2025 году!» — поделился Юрий Рябиков.

Он добавил, что сегодня в Нижнем Новгороде транспортными картами пользуется более миллиона человек в день. А юбилейные карты для компании — возможность привлечь людей к истории своего родного края.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, как в Нижнем Новгороде отпразднуют 130-летие здания Нижегородского театра драмы на Большой Покровской.

