В Нижнем Новгороде выпустили транспортную карту в честь 130-летия театра драмы

«Это было событие международного масштаба. Наша компания также стремится не отставать от международных тенденций, и на сегодня в Нижегородской области система оплаты наиболее передовая и в стране. Нижегородский метрополитен в 2017 году стал третьим метрополитеном мира, где на всех турникетах начали приниматься бесконтактные банковские карты. Первым был Лондон, потом Чикаго, а потом Нижний Новгород! В Москве все турникеты оборудовались таким оборудованием только в 2025 году!» — поделился Юрий Рябиков.