Никита Зазекало возглавил АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода»

Никита Зазекало стал директором АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода». В новые обязанности он вступил с 12 мая 2026 года, сообщили в самой организации.
Никита Зезекало прошёл отбор в основной образовательный поток программы «Герои. Нижегородская область», направленной на подготовку участников и ветеранов СВО к работе в системе государственного и муниципального управления. Во время программы он изучал деятельность городской администрации, механизмы муниципального управления и вопросы взаимодействия с жителями.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Светлана Будашова возглавила Ардатовский округ.