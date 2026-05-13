Никита Зазекало возглавил АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода»

Никита Зезекало прошёл отбор в основной образовательный поток программы «Герои. Нижегородская область», направленной на подготовку участников и ветеранов СВО к работе в системе государственного и муниципального управления. Во время программы он изучал деятельность городской администрации, механизмы муниципального управления и вопросы взаимодействия с жителями.