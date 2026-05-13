Воронежский «Буран» возглавит чемпион Украины, Испании и Латвии

Юрий Наваренко добился исторического результата в Самара.

Источник: Комсомольская правда

Ряд хоккейных пабликов сообщили о скором назначении на пост главного тренера воронежского «Бурана» Юрия Наваренко.

В качестве хоккеиста 46-летний уроженец Киева трижды выигрывал чемпионат Украины в составе столичного «Сокола» (2005, 2006, 2009), под знаменами испанской «Хаки» два раза становился чемпионом Испании (2002, 2004), а с лиепайским «Металлургом» побеждал в чемпионате Латвии (2011).

Последним клубом Наваренко был самарский ЦСК ВВС, с которым он добился рекордного результата — впервые в истории волжан вывел их в плей-офф Кубка Петрова в сезоне-2025/26.

Напомним, что минувшая кампания стала худшей в истории «ураганных». «Буран» занял 28 место, отстав от зоны плей-офф на 21 очко. Завершали сезон воронежцы под руководством Вячеслава Уваева.

