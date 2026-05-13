Жители Калужской области смогут получать предупреждения о ЧП в чат-боте

Жители Калужской области теперь могут получать оперативные уведомления о чрезвычайных ситуациях в чат-боте «Регион 40: сервисы и возможности» в национальном мессенджере «Макс», сообщили в региональном министерстве цифрового развития. Сервис создан по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
В чат-боте от минцифры Калужской области «Регион 40» появился официальный канал РСЧС региона. РСЧС — это Единая государственная система предупреждения о чрезвычайных ситуациях, которая объединяет все структуры, отвечающие за безопасность людей: от федеральных ведомств до администраций городов и сел.
Жители Калужской области смогут получать оперативные предупреждения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, прогнозы погоды и рисков, правила поведения в экстренных ситуациях, а также контакты спасательных служб. Чтобы оформить подписку, нужно открыть чат-бот «Регион 40» в МАКС, найти канал РСЧС в списке ресурсов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.