Московский детский сказочный театр проведет экскурсию и мастер-класс

Московский детский сказочный театр приглашает на экскурсию и мастер-класс 20 мая, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Мероприятие пройдет в соответствии с задачами национального проекта «Семья».
Во время экскурсии родители с детьми увидят сцены из спектакля и познакомятся с различными видами театральных кукол. Они также узнают историю их появления. Художники и актеры проведут для гостей мастер-классы по изготовлению тростевой куклы. Они расскажут об ее устройстве и работе механизма, который двигает глаза, рот и брови куклы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.