Возобновляется автобусный маршрут «Симферополь — Адлер Аэропорт»

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости Крым. С 15 мая возобновляется межрегиональный автобусный маршрут «Симферополь — Адлер Аэропорт». Об этом сообщили в пресс-службе минтранса Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что комфортабельный автобус Higer на 49 мест следует через Анапу, Новороссийск, Геленджик, Феодосию и Керчь.

«Отправление из Симферополя (автовокзал) в 17:00 (через день, по четным или нечетным числам). Прибытие в Адлер (Аэропорт) на следующий день в 08:30. Обратный рейс: из Адлер Аэропорта в 13:50 (также через день), прибытие в Симферополь в 07:10», — говорится в сообщении.

Стоимость билета составляет 4 тысячи рублей, добавили в ведомстве.

Ранее глава Минтранса РК сообщил, что в преддверии летнего сезона, с 1 мая в Крыму запускаются новые летние маршруты, число которых будет увеличиваться и соединять центр полуострова с морем — ЮБК, Евпатория, Судак.

Также сообщалось, что крупные туроператоры летом 2026 года запустят чартерные рейсы до аэропорта Краснодара с последующей пересадкой туристов на автобусные шаттлы до Крыма.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
