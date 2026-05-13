Мигрантов из Таджикистана начнут проверять до въезда в РФ

Оба соглашения были подписаны президентами Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном в 2025 году в Душанбе. На тот момент, по словам Путина, в России проживало и работало более миллиона граждан Таджикистана. Они заняты в сферах строительства, ЖКХ, в транспорте и логистике.