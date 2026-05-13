В Костроме будущие экономисты посетили производственные цеха

Студенты 2 и 3 курсов Института управления, экономики и финансов Костромского государственного университета (КГУ) побывали на промышленных предприятиях «Цвет» и «ФЭСТ», сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона. Мероприятие организовали в соответствии с задачами национального проекта «Кадры».
Ребята ознакомились с правилами внутреннего распорядка и историей становления производств. Кроме того, студенты смогли изучить географию продаж, обсудили влияние санкционного давления на рынок.
Они также посетили производственные цеха, где увидели современные технологические линии, инновационное оборудование и внутрицеховую логистику. На одном из предприятий студенты также побывали на лекции учредителя предприятия «ФЭСТ» Владимира Михайлова «Как стать изобретателем?».
Помимо этого, ребята побывали в региональном департаменте агропромышленного комплекса. Там они узнали о работе подразделений, костромской породе коров и мараловой ферме, субсидировании предпринимателей, профильных классах в школах, поддержке студентов вузов и программах развития сельских территорий.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.