Агентство Bloomberg сообщает, что запланированный 91-этажный отель и апартаменты в курортном пригороде Серферс-Парадайз больше не будет носить имя бренда Trump. «Башня Трампа» должна была стать самой высокой в Австралии и стоить чуть менее 1,1 млрд долларов.
В статье отмечается, что Altus Property Group (австралийский партнер Trump Organization) не выполнил свои обязательства.
После нескольких месяцев переговоров и череды пустых обещаний в рамках проекта стоимостью 1,5 млрд долларов Altus Property не смогла выполнить даже базовые финансовые обязательства.
Давайте честно признаем, что из-за войны в Иране и всего остального бренд Трампа становится все более токсичным в Австралии.
Объявление о строительстве «башни Трампа» вызвало споры в Австралии. Более 140 000 человек подписали четыре отдельные петиции с требованием остановить строительство. Организатор и автор петиций Крейг Хилл приветствовал новость о срыве планов.
Австралийцы, объединившиеся ради общего дела, выступили против президента США и победили его.
При этом Янг сообщил, что проект продолжается и компания ищет новых партнеров: «Некоторое время назад мы поняли, что пришло время расстаться с Trump Organization. И дело было не в невыполнении обязательств. Проект продолжается».
Пресс-секретарь Trump Organization, со своей стороны, заявила, что отказ от сотрудничества с Altus не помешает им представить имя Трампа в Австралии: «Мы с нетерпением ждем возможности изучить другие потенциальные проекты и представить недвижимость Трампа в Австралии».