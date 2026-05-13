Bloomberg: план строительства в Австралии «башни Трампа» отклонен из-за «токсичности» бренда

Компания Trump Organization отказалась от планов присвоить свое название башне в австралийском городе Голд-Кост примерно через три месяца после объявления о сделке по строительству в стране первого отеля под брендом Trump.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Bloomberg сообщает, что запланированный 91-этажный отель и апартаменты в курортном пригороде Серферс-Парадайз больше не будет носить имя бренда Trump. «Башня Трампа» должна была стать самой высокой в Австралии и стоить чуть менее 1,1 млрд долларов.

В статье отмечается, что Altus Property Group (австралийский партнер Trump Organization) не выполнил свои обязательства.

После нескольких месяцев переговоров и череды пустых обещаний в рамках проекта стоимостью 1,5 млрд долларов Altus Property не смогла выполнить даже базовые финансовые обязательства.

заявление Trump Organization

Генеральный директор Altus Property Дэвид Янг, в свою очередь, заявил, что это Trump Organization сорвала сделку, так как бренд Trump и президент США Дональд Трамп становятся все более непопулярными в Австралии, добавляет Daily Telegraph.

Давайте честно признаем, что из-за войны в Иране и всего остального бренд Трампа становится все более токсичным в Австралии.

Дэвид Янг
гендиректор Altus Property

Объявление о строительстве «башни Трампа» вызвало споры в Австралии. Более 140 000 человек подписали четыре отдельные петиции с требованием остановить строительство. Организатор и автор петиций Крейг Хилл приветствовал новость о срыве планов.

Австралийцы, объединившиеся ради общего дела, выступили против президента США и победили его.

Крейг Хилл
организатор и автор петиций

При этом Янг сообщил, что проект продолжается и компания ищет новых партнеров: «Некоторое время назад мы поняли, что пришло время расстаться с Trump Organization. И дело было не в невыполнении обязательств. Проект продолжается».

Пресс-секретарь Trump Organization, со своей стороны, заявила, что отказ от сотрудничества с Altus не помешает им представить имя Трампа в Австралии: «Мы с нетерпением ждем возможности изучить другие потенциальные проекты и представить недвижимость Трампа в Австралии».

