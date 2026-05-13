Производство мяса выросло в Орловской области до 100 тысяч тонн

В Орловской области за первый квартал производство мяса выросло на 6,7% относительно прошлого года — до 99,9 тыс. т. Выпуск скота и птицы на убой увеличился на 6,3 тыс. т, достигнув 34,1 тыс. т. Об этом сообщили в пресс-службе мясного маркетплейса Meatinfo.