Глава РОАД Подщеколдин заявил о скромных перспективах электромобилей в России

Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в интервью «Российской газете» заявил, что перспективы развития электромобильного сегмента в России остаются ограниченными.
По мнению эксперта, электромобили имеют большой потенциал, особенно в крупных городах с высокой плотностью транспортных средств. Однако для их массового распространения необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Подщеколдин подчеркнул, что такие проекты следует реализовывать в крупных мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, где сосредоточено большое количество городского общественного транспорта.
В прошлом году в России было продано около 11 тысяч электромобилей, что составляет менее 1% от общего объёма автомобильного рынка. Эксперт отметил, что на данный момент перспективы развития этого сегмента остаются на уровне экспериментов.
Компания Evolute, которая занимается производством электромобилей, также столкнулась с рядом проблем. Подщеколдин отметил, что Evolute уже осознала необходимость перехода на выпуск гибридных автомобилей, которые технически сложнее, но обладают большей автономностью и не требуют внешней подзарядки.
Эксперт также выразил уверенность в том, что в будущем появятся технологии, позволяющие заряжать электромобили за считанные минуты. Однако на данный момент такие решения отсутствуют. Кроме того, существует проблема с выбором типа батарей для электромобилей. Подщеколдин подчеркнул необходимость решения комплексных задач, связанных с развитием инфраструктуры и производством батарей.
Несмотря на существующие ограничения, Подщеколдин считает, что в России следует продолжать развивать производство и продажу электромобилей. Он предложил рассмотреть возможность реализации программы, направленной на увеличение числа проданных электромобилей до 10−20 тысяч в год, особенно в отдельных регионах.