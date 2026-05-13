В Иванове отремонтируют Музей промышленности и искусства

Работы затронут историческое здание, построенное по проекту архитектора Трубникова.

Музей промышленности и искусства в Иванове начнут реставрировать в 2026 году в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Об этом сообщили в правительстве региона.

Работы затронут историческое здание, построенное по проекту архитектора П. А. Трубникова. Там запланирован ремонт фасада, кровли и ограды. Это позволит привести в порядок внешний облик исторического объекта и сохранить его архитектурные особенности.

Уточним, Музей промышленности и искусства открылся в 1914 году. За десятилетия он собрал уникальную коллекцию: книги, фарфор, живопись, оружие, монеты, предметы декоративно-прикладного искусства — от античности до начала XX века. Он относится к комплексу Ивановского государственного историко-краеведческого музея им. Д. Г. Бурылина.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.