«Балтийский романтизм и совы»: рядом с кирхой Раушена в Светлогорске хотят построить четырёхэтажный дом

Рядом с исторической кирхой Раушена в Светлогорске планируют построить четырёхэтажный дом. Концепцию одобрили на заседании архитектурного совета в среду, 13 мая.
Новое здание запроектировали на улице Баха, 1. Его разместят на участке с кадастровым номером 39:17:010011:64. Территория площадью почти тысячу квадратных метров входит в зону охраны объекта культурного наследия регионального значения — кирхи 1907 года, которая в настоящее время является храмом Серафима Саровского.
Высота нового объекта не превысит 15 метров с учётом декоративных акцентов. В здании оборудуют 20 квартир. На участке появится парковка на семь автомобилей и детская площадка. Для строительства потребуется вырубка 11 деревьев.
Фасадные элементы, которые мы используем и взяли с референсов, — красный кирпич, белая штукатурка, оранжевая черепица и единственное, что мы немножко себе позволили [добавить], бледно-зелёный цвет на рамы. По характеру мы пытались сделать, как мы его называем, балтийский или региональный романтизм. То есть это модерн с элементами, взятыми с исторической застройки, но в современной интерпретации, — рассказал архитектор Александр Башин.
Фасад здания асимметричный, с треугольным и шестиугольным эркерами. Один из них украшает декор в виде сов. На торце объекта предполагается графическое изображение этой птицы.
У членов архитектурного совета возникли замечания к расположению парковки, на которую придётся заезжать через тротуар. Авторы проекта пообещали исправить ситуацию. Некоторые участники заседания также посетовали, что на совете не представили решение в современной стилистики. По мнению председателя регионального отделения Союза архитекторов Игоря Ли, представленный вариант может «вводить потребителя в заблуждение». Тем не менее концепцию одобрили к дальнейшей проработке.
По данным исторического портала Prussia39.ru, лютеранскую кирху в Раушене возвели в начале XX века по проекту архитекторов Вихмана и Куккука. Достопримечательностью храма является резной деревянный алтарь.
Прямоугольное здание с двухскатной черепичной крышей построили из красного керамического кирпича. На северо-западном и юго-восточном фасадах выполнены окна со стрельчатыми перемычками, стены усилены контрфорсами. На юго-западном фасаде разместили притвор. На западе пристроили башню с часами под шатровой черепичной крышей со шпилем.
После войны в кирхе размещали спортивный зал, а с 1991 года — православный храм. В 1992-м его освятили в честь Святого Преподобного Серафима Саровского. В 2007 году кирху Раушена признали объектом культурного наследия регионального значения. В 2025-м памятник ремонтировали.