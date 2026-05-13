В Калининграде оштрафовали парня, который катался по городу, высунувшись из люка авто

В Калининграде сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности пассажира автомобиля «Ауди», который катался по городу, высунувшись из люка машины. Об этом сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
Отмечается, что инспекторы обнаружили в интернете видеозапись, на которой запечатлено, как 8 мая парень высовывался из люка авто, которое ехало по Московскому проспекту.
Свои действия нарушитель объяснил незнанием законодательства. Он заплатил штраф.
