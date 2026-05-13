«Для покупателей квартир сейчас благоприятное время»

— Показатели, о которых вы говорите, учитывают, в том числе, и жилье строящееся. Например, ЖК не сданы, находятся на разной стадии строительства, но продажи квартир в них открыты. Понятно, что проданных квартир в таком объекте намного меньше, чем в ЖК, которые сданы в эксплуатацию. Тут также надо учитывать, когда началась стройка — два года назад, в прошлом году или в этом. В объектах, которые на финишной прямой, доля продаж высокая. В ряде случаем доходит до 90%. А в жилых комплексах, что на начальных стадиях, доля проданных квартир может быть 20−25%. Для рынка это нормальная ситуация.