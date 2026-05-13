В Кировском районе Петербурга прошел «Добрый субботник»

«Добрый субботник» прошел в Кировском районе Санкт-Петербурга 25 апреля в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.
Сад Девятого Января стал центральной площадкой субботника. Там для участников провели зарядку, экологический квест, тематические мастер-классы. В этом году программа была посвящена Году единства народов России. После уборки территории все подкрепились на полевой кухне горячим чаем, пирожками и гречневой кашей. Уточним, в порядок привели также сквер на бульваре Новаторов, сквер Петра Семененко и территории всех муниципальных образований района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.