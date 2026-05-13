Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кировском районе Петербурга прошел «Добрый субботник»

Для участников провели зарядку, экологический квест и тематические мастер-классы.

Источник: Национальные проекты России

«Добрый субботник» прошел в Кировском районе Санкт-Петербурга 25 апреля в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.

Сад Девятого Января стал центральной площадкой субботника. Там для участников провели зарядку, экологический квест, тематические мастер-классы. В этом году программа была посвящена Году единства народов России. После уборки территории все подкрепились на полевой кухне горячим чаем, пирожками и гречневой кашей. Уточним, в порядок привели также сквер на бульваре Новаторов, сквер Петра Семененко и территории всех муниципальных образований района.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.