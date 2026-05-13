В Кировском районе Петербурга прошел «Добрый субботник»

Сад Девятого Января стал центральной площадкой субботника. Там для участников провели зарядку, экологический квест, тематические мастер-классы. В этом году программа была посвящена Году единства народов России. После уборки территории все подкрепились на полевой кухне горячим чаем, пирожками и гречневой кашей. Уточним, в порядок привели также сквер на бульваре Новаторов, сквер Петра Семененко и территории всех муниципальных образований района.