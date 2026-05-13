В поселке Отрадном Воронежской области пройдет форум для предпринимателей

Предпринимательский форум «Бизнес для села — село для бизнеса!» состоится 15 мая в поселке Отрадном Воронежской области в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре поддержки предпринимательства.
В программе запланировано пленарное заседание «Регион: ресурсы, власть, предпринимательство» — с федеральными спикерами и первыми лицами региона.
Также организаторы проведут панельную дискуссию «От диалога к действию: эффективное партнерство власти и бизнеса». Также внимание уделят и креативным индустриям, как одному из самых быстрорастущих направлений экономики региона.
Кроме того, на мероприятии обсудят изменения в налоговом законодательстве и вопрос, как сделать бизнес эффективным. Также расскажут о программах и вариантах инвестиций в сельские территории для туризма. На форуме подготовят дегустационную зону товаропроизводителей и выставку-ярмарку региональных ремесленников. Регистрация доступна по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.