В поселке Отрадном Воронежской области пройдет форум для предпринимателей

На мероприятии обсудят изменения в налоговом законодательстве и варианты инвестиций в сельские территории.

Предпринимательский форум «Бизнес для села — село для бизнеса!» состоится 15 мая в поселке Отрадном Воронежской области в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре поддержки предпринимательства.

В программе запланировано пленарное заседание «Регион: ресурсы, власть, предпринимательство» — с федеральными спикерами и первыми лицами региона.

Также организаторы проведут панельную дискуссию «От диалога к действию: эффективное партнерство власти и бизнеса». Также внимание уделят и креативным индустриям, как одному из самых быстрорастущих направлений экономики региона.

Кроме того, на мероприятии обсудят изменения в налоговом законодательстве и вопрос, как сделать бизнес эффективным. Также расскажут о программах и вариантах инвестиций в сельские территории для туризма. На форуме подготовят дегустационную зону товаропроизводителей и выставку-ярмарку региональных ремесленников. Регистрация доступна по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.