Нижегородская область дала старт первому в России маршруту «Межрегиональный научный экспресс»

В Нижегородской области стартовал первый в России научно-популярный тур «Межрегиональный научный экспресс» (12+). Маршрут соединил три мощнейших научных кластера: Нижний Новгород, Уфу и Новосибирск. Первым участником десятидневного путешествия стал победитель шестого сезона всероссийского конкурса «Наука. Территория героев» (12+) — школьник из Заволжья Евгений Богдашов.
Нижегородская область была выбрана точкой старта неслучайно. Регион входит в число лидеров России по развитию научно-популярного туризма. Сегодня здесь действует 12 маршрутов, объединяющих науку, промышленность и историю. Нижегородская практика неоднократно получала федеральное признание, в том числе заняла I место на V Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» Russian Travel Awards (12+) и вошла в число регионов-победителей страны в сфере развития научно-популярного туризма по итогам Проектного акселератора, проведенного министерством науки и высшего образования РФ и АНО «Национальные приоритеты» в рамках Десятилетия науки и технологий.
«Нижегородская область — это место, где наука становится осязаемой. Мы выстроили экосистему, в которой школьник может не только увидеть уникальные приборы, но и поучаствовать в создании инноваций: сравнить разработки нижегородских инженерных школ, пообщаться с учеными в лабораториях, понять, что региональная наука — это престижно, современно и перспективно. “Межрегиональный научный экспресс” дает талантливым ребятам живой диалог с теми, кто сегодня создает технологии завтрашнего дня», — отметила заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.
Участники тура — Евгений и его мама — проживают в коливингах ИТ-кампуса «НЕЙМАРК». В первый день гости посетили Приволжский исследовательский медицинский университет, музей скорой помощи, центр Дом научной коллаборации имени П. К. Анохина.
Второй день посвящен народным художественным промыслам. Гости отправятся в Семенов и Городец, где смогут не только познакомиться с традициями, но и узнать о современных разработках в сфере дизайна и технологиях производства. Третий день связан с инженерным направлением. В Нижегородском техническом университете имени Р. Е. Алексеева Евгений узнает, как развивается современная робототехника и аддитивные технологии, а на предприятии «Фолипласт» увидит, как устроено передовое производство с использованием 3D-печати.
«Такое разнообразие направлений — визитная карточка региона, который умеет органично соединять в одном туре высокие технологии, фундаментальную науку, промышленный потенциал и художественные промыслы. Все объекты входят в маршруты научно-популярного промышленного туризма. В прошлом году участниками верифицированных туров стали около 400 школьников и студентов. Всего же объекты научно-популярного туризма в 2025 году посетили более 400 тысяч гостей», — подчеркнул министр туризма и народных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. «Это по-настоящему прорывной проект, который выводит популяризацию науки на совершенно новый уровень. Он знакомит с живой экосистемой российской науки: от высшего образования до передовых предприятий. Надеюсь, в будущем к “экспрессу” подключатся и другие регионы-лидеры, и тогда у талантливых ребят появится возможность буквально проехать по всей стране, знакомясь с передовой наукой из первых рук. Для школьника Жени Богдашова такое путешествие — мощнейшая мотивация быть лучшим. Это достойная награда и стимул для нашей молодежи», — сказал председатель комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма, член фракции «Единой России» Игорь Норенков.
Далее маршрут пройдет в республике Башкортостан, где участники увидят межвузовский кампус Евразийского НОЦ, Центр интеллектуальной геномики и совершат восхождение на шихан Торатау (включен в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО). Завершится тур в Новосибирской области — в знаменитом Академгородке и эволюционных музеях, где можно проследить путь от фундаментальной науки к богатству живой природы.
«Очень жду, когда смогу своими глазами увидеть то, о чем мы читаем в учебниках. Самое интересное — лично поговорить с учеными и инженерами, понять, как устроена их работа на самом деле. Пока я еще не определился окончательно с профессией. Поэтому все направления интересны. И, конечно, горжусь, что именно наш регион стал стартовой площадкой для такого большого проекта», — отметил Евгений Богдашов.
Напомним, создание новых туристических маршрутов и развитие туристической инфраструктуры соответствует целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Он реализуется по инициативе президента России Владимира Путина и является преемником нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Справка.
Президент России Владимир Путин объявил 2022−2031 годы в России Десятилетием науки и технологий. Среди задач — привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению ученых в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях науки для граждан России.