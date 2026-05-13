Карантин по бешенству животных установили еще на пяти территориях в Нижегородской области. Соответствующие указы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Речь идет о селе Большое Андосово (Пильнинский округ), Василев Майдан (Починковский округ), Ягодное (Перевозский округ), поселке Кудьма, а также деревне Кряжи (Павловский округ).
В документах отмечается, что на период действия карантина запрещено в эпизоотическом очаге лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, а также перемещение и перегруппировка восприимчивых животных. В неблагополучном пункте нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных.
Комитет ветеринарии Нижегородской области должен разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор выявил нарушения в нижегородской «Котодеревне».