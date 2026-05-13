Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карантин по бешенству животных установили еще на пяти территориях в Нижегородской области

Информация об этом появилась на портале правовой информации.

Карантин по бешенству животных установили еще на пяти территориях в Нижегородской области. Соответствующие указы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о селе Большое Андосово (Пильнинский округ), Василев Майдан (Починковский округ), Ягодное (Перевозский округ), поселке Кудьма, а также деревне Кряжи (Павловский округ).

В документах отмечается, что на период действия карантина запрещено в эпизоотическом очаге лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, а также перемещение и перегруппировка восприимчивых животных. В неблагополучном пункте нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных.

Комитет ветеринарии Нижегородской области должен разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор выявил нарушения в нижегородской «Котодеревне».