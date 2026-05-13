Госжилинспекцию Дона возглавила замдиректора департамента ЖКХ Ростова

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь объявил о назначении Юлии Брюховецкой на должность руководителя Государственной жилищной инспекции региона. Данная служба уполномочена рассматривать обращения граждан по большинству коммунальных вопросов и осуществлять контроль за деятельностью управляющих компаний (УК).
Глава региона отметил рост числа жалоб от жителей, которые сталкиваются с игнорированием их проблем и бездействием со стороны УК.
Юлия Брюховецкая имеет более чем десятилетний опыт работы в сфере ЖКХ: она трудилась в департаменте жилищно‑коммунального хозяйства и энергетики Ростова‑на‑Дону, последние шесть лет занимая должность заместителя директора.
В числе первоочередных задач нового руководителя: наладить прямой диалог между собственниками жилья и обслуживающими организациями; обеспечить рассмотрение каждого обращения с предоставлением конкретного ответа; отказаться от формального подхода в надзоре в пользу системной работы; организовать выезды на места и проверки по сигналам граждан; применять жёсткие меры к нарушителям; повысить ответственность УК перед населением за качество услуг, содержание дворов и своевременный ремонт.