Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госжилинспекцию Дона возглавила замдиректора департамента ЖКХ Ростова

Именно в эту службу по закону люди могут обращаться за решением большинства коммунальных вопросов и контролем за работой УК.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь объявил о назначении Юлии Брюховецкой на должность руководителя Государственной жилищной инспекции региона. Данная служба уполномочена рассматривать обращения граждан по большинству коммунальных вопросов и осуществлять контроль за деятельностью управляющих компаний (УК).

Глава региона отметил рост числа жалоб от жителей, которые сталкиваются с игнорированием их проблем и бездействием со стороны УК.

Юлия Брюховецкая имеет более чем десятилетний опыт работы в сфере ЖКХ: она трудилась в департаменте жилищно‑коммунального хозяйства и энергетики Ростова‑на‑Дону, последние шесть лет занимая должность заместителя директора.

В числе первоочередных задач нового руководителя: наладить прямой диалог между собственниками жилья и обслуживающими организациями; обеспечить рассмотрение каждого обращения с предоставлением конкретного ответа; отказаться от формального подхода в надзоре в пользу системной работы; организовать выезды на места и проверки по сигналам граждан; применять жёсткие меры к нарушителям; повысить ответственность УК перед населением за качество услуг, содержание дворов и своевременный ремонт.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше