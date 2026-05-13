На Дону зарегистрировали первый случай опасной клещевой лихорадки

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области сообщило о первом случае заражения Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) на территории региона. Заболевание выявлено в Мартыновском районе. Источник заражения — раздавливание клещей незащищёнными руками во время ухода за скотом.
По данным Роспотребнадзора на 12 мая, в больницы Ростовской области после укусов клещей обратились свыше тысячи человек. Из них 43,6% составляют дети в возрасте до 14 лет.
В целях профилактики клещевых инфекций на территории Дона продолжаются обработки потенциально опасных зон. Особое внимание уделяется местам отдыха и территориям, где содержатся сельскохозяйственные животные. На текущий момент обработано более 4 тысяч га.
Роспотребнадзор призывает жителей быть бдительными при нахождении на природе и работе с животными. Рекомендуется проводить осмотры одежды и тела каждые 15−20 минут.
Важные рекомендации при укусе клеща: не удалять клеща самостоятельно; обратиться в травмпункт; если клещ всё же удалён самостоятельно, его нельзя раздавливать — необходимо обратиться к врачу за консультацией.
При появлении симптомов недомогания (повышение температуры, мышечные или суставные боли) после укуса клеща нужно незамедлительно обратиться к врачу. На эндемичных по КГЛ территориях пострадавший должен находиться под наблюдением медиков в течение 14 дней.