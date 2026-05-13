ПО для удаленного доступа и использования нейросетей представили на форуме в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 13 мая. /ТАСС/. Отечественный фреймворк для построения графа знаний, который позволяет это делать быстрее нейросети GraphRAG от Microsoft, и российский программный комплекс для удаленного доступа представили на форуме «Прибориум» в Новосибирске, передает корреспондент ТАСС.
Фреймворк RAGU для построения графа знаний и генерации ответов на его основе разработан российским ученым из Новосибирска Иваном Бондаренко. Как рассказала генеральный директор компании «Сибирские нейросети» Виктория Кондрашук, в своих решениях компания использует его открытые наработки. «Для построения графа знаний в RAGU используется обученная модель на 600 млн параметров. Для сравнения: Microsoft предлагает модель для построения графа на 32 млрд. Это значительная разница по скорости построения графа знаний. Также Иваном Бондаренко обучена языковая модель Менон (Meno-Lite) на 7 миллиардов, которая по качеству не уступает языковым моделям на 700 миллиардов параметров», — пояснила она.
Разработанный Бондаренко фреймворк RAGU и модель Meno-Lite позволяют повысить точность и надежность ответов нейросети с применением малых языковых моделей, обеспечивая при этом высокую производительность и низкую стоимость эксплуатации без потери качества по сравнению с использованием больших языковых моделей.
Руководитель отдела продаж ООО «Передовые технологии» Ольга Юринская рассказала о разработке компании — сервисе RuDesktop, который позволяет осуществлять централизованное удаленное управление рабочей инфраструктурой в условиях импортозамещения. Сервис будет востребован для системных администраторов и специалистов техподдержки российских компаний. Разработка, которая может работать с разными операционными системами, включая российские, позволяет заменить популярные решения для удаленного доступа к компьютерам такие как AnyDesk, TeamViewer, а также решение Microsoft System Center Configuration Manager для централизованного управления крупными парками.
Форум «Прибориум 2026» проходит 12−13 мая в Новосибирске, на площадке технопарка Академгородка. Это ключевое событие российской отрасли приборостроения и микроэлектроники, организованное при поддержке РАН и правительства Новосибирской области. Форум объединяет разработчиков, производителей, интеграторов и заказчиков для обмена опытом, поиска партнеров и запуска совместных проектов в условиях технологического суверенитета.