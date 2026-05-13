ПО для удаленного доступа и использования нейросетей представили на форуме в Новосибирске

Фреймворк RAGU для построения графа знаний и генерации ответов на его основе разработан российским ученым из Новосибирска Иваном Бондаренко. Как рассказала генеральный директор компании «Сибирские нейросети» Виктория Кондрашук, в своих решениях компания использует его открытые наработки. «Для построения графа знаний в RAGU используется обученная модель на 600 млн параметров. Для сравнения: Microsoft предлагает модель для построения графа на 32 млрд. Это значительная разница по скорости построения графа знаний. Также Иваном Бондаренко обучена языковая модель Менон (Meno-Lite) на 7 миллиардов, которая по качеству не уступает языковым моделям на 700 миллиардов параметров», — пояснила она.