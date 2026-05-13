В нацпарке "Столбы" бродячие собаки убили больше оленей, чем волки и браконьеры

Сотрудники знаменитого красноярского национального парка «Столбы» бьют тревогу. За зиму и начало весны расплодившиеся в окрестностях псы загрызли 25 маралов и косуль. «Даже браконьеры не наносят такого ущерба копытным», — с горечью констатируют в нацпарке.
Последний случай произошел на днях. Молодая косуля не смогла отбиться от дикой стаи и погибла практически на выходе из охранной зоны заповедной территории. По данным нацпарка, в этом году число погибших от собачьих зубов превысило даже прошлогодний «рекорд», когда за зиму и весну в окрестностях «Столбов» псы разорвали 22 косули и марала.
"Почему ситуация повторяется из года в год и как ее исправить — однозначного ответа, к сожалению, нет. За последние семь лет количество диких животных, погибших от нападения псов, приближается к 100 особям, — констатирует замдиректора по охране нацпарка Иван Кириллов.
Как говорят сотрудники «Столбов», беда в том, что охранная зона пролегает в черте самого Красноярска — в районе дач и частного сектора. Люди приезжают весной на участки, прихватив с собой крупных собак. По осени же, уезжая в город, животных многие просто выкидывают. Штрафы этих людей не пугают. В итоге псы сбиваются в огромные стаи, постепенно дичая. Они выискивают пропитание на помойках, а при случае загоняют вышедших к жилью диких оленей.
Каждую весну проблема обостряется: от огромных собачьих компаний становится страшно не только обитателям нацпарка, но и туристам. Одичавшие псы постоянно фиксируются не только в закрытой, но и в рекреационной зоне: на Перевале, в районе Центральных Столбов, на Восточном входе — там, где каждые выходные гуляют сотни красноярцев.
«Взрослые самцы маралов, собравшиеся в группы, способны защититься от псов своими массивными рогами. А вот молодые особи и самки, которые ходят “тяжелыми” всю зиму, перед сворой совсем беззащитны. Особенно много жертв фиксируется в марте-апреле, когда образуется наст, становящийся ловушкой для марала, и особенно для косули и кабарги, — поясняют сотрудники нацпарка.
Как говорят в «Столбах», проблема нападения безнадзорных собак на животных здесь поднималась еще в 1930-х, 1960-х годах и позже. Но в то время у егерей и лесничих были законодательные «инструменты» для разрешения проблемы. Сейчас полномочий у государственных инспекторов что-либо сделать с собаками, кроме превентивных мер, нет.
С этого года в Красноярском крае действует региональный закон об обращении с животными. Согласно нему, пес, проявляющий немотивированную агрессию, подлежит эвтаназии. Однако действует эта мера лишь при проявлении агрессии в отношении людей. Про диких животных в законе ничего не говорится. Специалисты считают, что необходимо разрешить отстреливать одичавших псов и прекратить отстреливать волков в Красноярском крае. По мнению зоологов, хищники играют важную роль в регулировании численности бродячих собак.