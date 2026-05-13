В нацпарке "Столбы" бродячие собаки убили больше оленей, чем волки и браконьеры

Как говорят сотрудники «Столбов», беда в том, что охранная зона пролегает в черте самого Красноярска — в районе дач и частного сектора. Люди приезжают весной на участки, прихватив с собой крупных собак. По осени же, уезжая в город, животных многие просто выкидывают. Штрафы этих людей не пугают. В итоге псы сбиваются в огромные стаи, постепенно дичая. Они выискивают пропитание на помойках, а при случае загоняют вышедших к жилью диких оленей.