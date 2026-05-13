Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты оценили учения спецназа НАТО в Грузии

По инициативе Пентагона в Грузии стартовали учения «Черноморские ворота», в которых участвуют ССО США и еще четырех стран НАТО. Как отмечают военные эксперты, эти маневры — часть крупнейших европейских тренировок Trojan Footprint 2026. В них задействовано около 3000 бойцов элитных спецподразделений из 24 стран.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о старте совместных учений грузинских сил специальных операций с представителями пяти стран НАТО. Организованные по инициативе Пентагона маневры «Черноморские ворота — 2026» проходят в Грузии уже в четвертый раз, и в них принимают участие спецподразделения США, Великобритании, Польши, Испании и Румынии, которые совместно отрабатывают как сухопутные, так и военно-морские операции.

При этом военкор отметил, что параллельно с Грузией Белград впервые принимает у себя контингент из 600 военных и наблюдателей НАТО для отработки тактики миротворческих миссий.

Как уточняет телеграм-канал «Архангел спецназа», тренировки на территории Грузии являются лишь частью глобальных учений «Троянские следы — 2026», которые проходят с 11 по 22 мая на полигонах сразу нескольких европейских государств. По данным канала, эти крупнейшие маневры проводятся раз в два года, а их география охватывает Болгарию, Германию, Грецию, Польшу, страны Балтии и ряд других государств.

Общая численность участников Trojan Footprint в этом году достигла порядка 3000 военнослужащих. Из них 1000 человек представляют армию США, а еще 2000 — это бойцы спецназа из 23 стран-союзников и партнеров Североатлантического альянса.

Официально целями мероприятий заявлены повышение оперативной совместимости, укрепление региональной безопасности, а также тестирование передовых технологий и отработка быстрого реагирования. По оценкам экспертов «Архангела спецназа», привлечение столь внушительного контингента специальных войск свидетельствует о масштабной проверке боеспособности альянса и попытке в предельно сжатые сроки подготовить значительное число военных специалистов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше