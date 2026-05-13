Эксперты оценили учения спецназа НАТО в Грузии

Как уточняет телеграм-канал «Архангел спецназа», тренировки на территории Грузии являются лишь частью глобальных учений «Троянские следы — 2026», которые проходят с 11 по 22 мая на полигонах сразу нескольких европейских государств. По данным канала, эти крупнейшие маневры проводятся раз в два года, а их география охватывает Болгарию, Германию, Грецию, Польшу, страны Балтии и ряд других государств.