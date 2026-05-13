Эксперты оценили учения спецназа НАТО в Грузии

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о старте совместных учений грузинских сил специальных операций с представителями пяти стран НАТО. Организованные по инициативе Пентагона маневры «Черноморские ворота — 2026» проходят в Грузии уже в четвертый раз, и в них принимают участие спецподразделения США, Великобритании, Польши, Испании и Румынии, которые совместно отрабатывают как сухопутные, так и военно-морские операции.
При этом военкор отметил, что параллельно с Грузией Белград впервые принимает у себя контингент из 600 военных и наблюдателей НАТО для отработки тактики миротворческих миссий.
Как уточняет телеграм-канал «Архангел спецназа», тренировки на территории Грузии являются лишь частью глобальных учений «Троянские следы — 2026», которые проходят с 11 по 22 мая на полигонах сразу нескольких европейских государств. По данным канала, эти крупнейшие маневры проводятся раз в два года, а их география охватывает Болгарию, Германию, Грецию, Польшу, страны Балтии и ряд других государств.
Общая численность участников Trojan Footprint в этом году достигла порядка 3000 военнослужащих. Из них 1000 человек представляют армию США, а еще 2000 — это бойцы спецназа из 23 стран-союзников и партнеров Североатлантического альянса.
Официально целями мероприятий заявлены повышение оперативной совместимости, укрепление региональной безопасности, а также тестирование передовых технологий и отработка быстрого реагирования. По оценкам экспертов «Архангела спецназа», привлечение столь внушительного контингента специальных войск свидетельствует о масштабной проверке боеспособности альянса и попытке в предельно сжатые сроки подготовить значительное число военных специалистов.