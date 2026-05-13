Волгоградцам спрогнозировали рост тарифов ЖКХ

Макропрогноз на три ближайших года составили в Минэкономразвития. Судя по указанным в документе цифрам, тарифы ЖКХ планируется поднять к 2029 году на 35,7%.
Так, оптовые цены на газ для всех потребителей в 2027 году подрастут на 9,1%, в 2028-м — на 7,0%, на столько же в 2029 году. В сумме — 23,1%
Ожидаемый темп роста конечной цены электроэнергии для населения в 2027 году составит 8,6%, в 2028-а — 9,1%, в 2029-м — 5,0%. В сумме — 22,7%
Индексация тарифов на коммунальные услуги в 2027—2029 годах будет зависеть от прогнозируемой инфляции и других параметров. В 2029 году она составит 6,1%.
«Индексация тарифов на услуги инфраструктуры для железнодорожных пассажирских перевозок в дальнем следовании составит с 1 января 2027 года — 9,2%, с 1 января 2028-го — 9,2%, с 1 января 2029-го — 9,2%», — говорится в документе.
В Волгограде на три дня оставят без воды почти 500 тысяч горожан.