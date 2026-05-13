Суд не дал ИП из Москвы обанкротить орловский «Пансионат ЗиЛ»

В 2021 году генеральный директор и учредитель ООО «Пансионат ЗиЛ» Кюри Кекаев оказался в центре резонансного конфликта после того, как его компания «Профилакторий» стала собственником территории бывшего пансионата разорившегося местного завода имени Лихачева («ЗиЛ») и попыталась выселить два десятка семей из занимаемого жилья. К ситуации тогда подключился глава региона Андрей Клычков. В пресс-службе облправительства сообщали, что пансионат открылся в 1981 году, и с тех пор на его территории жили орловчане, прописанные по этому адресу и оплачивавшие коммунальные услуги. После закрытия завода в 2005-м здания перевели в нежилые вместе с жилыми домами, пансионат сдавали в аренду, а затем продали. Как ранее писал «Ъ-Черноземье», против господина Кекаева в 2021-м было возбуждено уголовное дело о самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). В марте 2024 года Мценский районный суд признал его виновным и назначил два года лишения свободы условно. Вердикт обжаловали и защита, и гособвинение; в июне 2024-го Орловский областной суд приговор отменил, постановив вернуть дело прокурору. В феврале 2025-го райсуд повторно осудил Кекаева, снизив условный срок до полутора лет. Апелляционные жалобы защиты были отклонены, судебный акт оставлен без изменений.