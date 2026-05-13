Путин заявил, что Россия создаст ракеты для обхода любой обороны

Россия продолжит развивать стратегические ядерные силы, в том числе комплексы, рассчитанные на преодоление современных и будущих систем противоракетной обороны. Об этом президент Владимир Путин заявил во время посещения Московского института теплотехники, его слова РИА Новости приводит в среду, 13 марта.