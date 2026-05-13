Тропическая оранжерея и чайная с верандой появятся в волгоградском парке

Сегодня, 13 мая, градостроительный совет администрации Волгограда одобрил архитектурно-планировочные решения для трёх новых объектов парка «Дружба: Волгоград-Баку». Как сообщили в мэрии, концепция включает светомузыкальный фонтанный ансамбль, крытую оранжерею и обновлённое кафе.
Ранее городские власти уже анонсировали установку фонтана, подробно рассказывая о проекте. Теперь стали известны параметры ещё двух точек притяжения.
Первая — круглогодичная оранжерея площадью 350 квадратных метров. В ней разместят вечнозелёные растения, в том числе редкие экземпляры. Подбирать ассортимент помогут специалисты Волгоградского регионального ботанического сада и научно-учебной лаборатории «Ботанический сад» ВГСПУ.
Вторым объектом станет кафе «Чайная». Речь идёт о реконструкции здания, которое перешло под управление парка в состоянии незавершённого строительства. По замыслу, его первоначальное кафетерийное назначение сохранят, дополнив летней верандой.
