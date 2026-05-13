Нижегородский дебют Фёдора Шаляпина воссоздадут в Заповедных кварталах

16 мая в рамках акции «Ночь музеев» в Заповедных кварталах воссоздадут важный исторический момент — зрители увидят легендарное выступление Фёдора Шаляпина в партии Сусанина на Всероссийской промышленно-художественной выставке 1896 года.
В проекте «Шаляпин 1896: вокруг нижегородского дебюта» роль Шаляпина и его в образе Сусанина исполнит солист Нижегородского театра оперы и балета Михаил Наумов.
А музыковед Волго-Вятского филиала музея Пушкина Ксения Ануфриева расскажет о том, как в Нижнем Новгороде зажглась звезда Фёдора Шаляпина.
Гостей вечера ждёт маленькое путешествие во времени, интересные факты о музыке, и то, чем были Заповедные кварталы в жизни Шаляпина.
12+
