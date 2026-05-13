Минэкологии Подмосковья приглашает присоединиться к «Соловьиным вечерам»

Чтобы принять участие в переписи, необходимо найти место, где поют соловьи, вечером на заходе солнца сосчитать птиц, кратко описать место, где они поют. После этого нужно внести все данные через сайт, либо сообщить их региональным координаторам, контакты которых есть на сайте акции. В прошлом году жители Подмосковья насчитали 247 поющих соловьев.