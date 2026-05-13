Минэкологии Подмосковья приглашает присоединиться к «Соловьиным вечерам»

Союз охраны птиц России 16−17 мая проведет акцию «Соловьиные вечера», организованную в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». В прошлом году Московская область вошла в топ-5 регионов по количеству участников, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Цель акции — привлечь внимание к проблемам охраны птиц, использовать данные о численности соловьев как индикатор состояния окружающей среды. Соловьи особо чувствительны к изменениям экологической ситуации, и если в этой сфере возникают проблемы, птицы покидают обычные места гнездования. Подобный сигнал может помочь вовремя предпринять нужные меры по обустройству парков, скверов и других зеленых уголков поселений.
Чтобы принять участие в переписи, необходимо найти место, где поют соловьи, вечером на заходе солнца сосчитать птиц, кратко описать место, где они поют. После этого нужно внести все данные через сайт, либо сообщить их региональным координаторам, контакты которых есть на сайте акции. В прошлом году жители Подмосковья насчитали 247 поющих соловьев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.