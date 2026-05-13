В Ростовской области расширили программу туристических скидок для жителей региона

На Дону стало больше участников программы лояльности «Я — местный».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области продолжает расти число участников дисконтной программы «Я — местный». К этому проекту уже подключились десятки компаний из сферы гостеприимства, туризма и сервиса, готовых предоставлять специальные условия для жителей Дона. Полный перечень актуальных предложений регулярно обновляется и публикуется на специализированном портале.

Среди партнеров программы представлены гостиницы, которые предлагают бронирование номеров со скидкой от 10% до 40%. Кафе и рестораны региона подготовили для гостей не только скидки, но и приятные комплименты, включая дегустацию местных донских вин. Музеи, парки отдыха, а также предприятия промышленного туризма приглашают участников на бесплатные экскурсии и предоставляют скидки на посещение мастер-классов. Для сторонников активного образа жизни предусмотрены скидки до 10% на водные сплавы на плотах, сапах и каяках, а также возможность посещать бесплатные спортивные тренировки.

— Для получения заявленных преимуществ жителям региона необходимо выполнить два простых условия при обращении к партнерам. Требуется назвать кодовое слово «Я — местный» и предъявить любой документ, подтверждающий официальную регистрацию на территории Ростовской области, — рассказали в правительстве области.

