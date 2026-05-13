В Москве ограничат публикацию данных о терактах

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Москве ограничат публикацию данных о последствиях терактов, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.
«В целях обеспечения общественной безопасности в Москве вводятся ограничения на публикацию текстовых, фото- и видеоматериалов, отражающих последствия террористических актов, включая результаты атак беспилотных летательных аппаратов. Это положение столичная Антитеррористическая комиссия приняла в целях недопущения распространения недостоверной информации», — говорится в публикации.
Органам власти, их подведомственным организациям, СМИ, экстренным службам, другим организациям и гражданам нельзя распространять информацию о терактах в Москве, пока ее не опубликуют Минобороны, сайт мэра и правительства Москвы или официальные страницы, каналы и блог мэра столицы.
«Ограничения касаются и последствий атак с применением беспилотных аппаратов и иных средств поражения, действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан или повреждение имущества, включая критически важную инфраструктуру», — добавили в материале.
При этом можно отправлять обращения в правоохранительные органы и экстренные службы, если они не носят публичного характера. Ограничения действуют, пока их не отменят.
За нарушение запрета грозит штраф:
для граждан — от трех тысяч до пяти тысяч рублей;для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;для юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.